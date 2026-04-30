Els acords de la UE permeten que les empreses catalanes accedeixin a la meitat del PIB mundial

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Els acords comercials que negocia la Unió Europea facilitarien que les empreses catalanes poguessin accedir a la meitat de la població i del producte interior brut (PIB) mundials, segons un estudi d'Acció, informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest dijous.
En concret, l'acord amb el Mercosur --que entra parcialment en vigor aquest divendres-- permet a les empreses catalanes tenir un "marc estable, segur i regulat" per accedir al 28% de la població mundial, el 41% del PIB i el 55% de les importacions.
El conseller delegat d'Acció, Jaume Baró, ha assenyalat que "aprofundir la presència en mercats sense barreres i amb regles clares i estables és pràcticament una obligació".
Acció ha detallat que el 86% de les empreses exportadores catalanes "es dirigeixen a mercats amb accés regulat", ja que el 60% exporta a la Unió Europea i el 26% a mercats amb un acord comercial en vigor.
Després de l'acord amb el Mercosur i els pendents de validació amb països com l'Índia, Indonèsia o Austràlia, "només un 11% de les exportacions catalanes queden fora dels mercats amb acord comercial vigent", centrades especialment en la Xina i els Estats Units.