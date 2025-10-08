Els accionistes minoritaris del Sabadell es concentren per escenificar el rebuig a l'opa

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Els membres de la junta de l'Associació d'Accionistes Minoritaris de Banc Sabadell s'han concentrat aquest dimecres davant la seu del banc a Sabadell (Barcelona) per escenificar el seu rebuig a l'opa de BBVA, informa l'entitat en un comunicat.
Hi han participat el president, Jordi Casas; el vicepresident, Juan Corominas; el secretari, Joaquim Badia; el tresorer, Juan Bril, i els vocals Santiago Sauquet i Joan Llonch, que han mostrat el seu suport a l'entitat.
L'Associació ha reiterat la intenció de no avalar l'oferta, ja que considera que "no reconeix el veritable valor de Banc Sabadell ni dels seus accionistes".
Per això, ha reafirmat la recomanació que els accionistes no acceptin l'oferta de BBVA i han recordat que "no cal fer cap tràmit: la inacció equival a oposar-se a l'opa".
D'altra banda, l'entitat s'ha adherit a la petició de Banc Sabadell que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) impedeixi "possibles manipulacions del mercat derivades de declaracions públiques sobre l'acceptació de l'opa sense un compromís ferm i irrevocable".