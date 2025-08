Els accionistes del Banc Sabadell decideixen aquest dimecres sobre la venda de TSB i el dividend

El banc preveu abonar 0,5 euros per acció a principis del 2026

BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell celebrarà aquest dimecres dues juntes generals extraordinàries d'accionistes per aprovar la venda de la filial britànica TSB a Banc Santander i el dividend associat de 0,5 euros per acció.

En concret, els accionistes estan citats a les instal·lacions de Fira de Sabadell (Barcelona) a les 10.00 hores per decidir sobre la venda i a les 13.00 hores per fer-ho sobre el dividend.

Està previst que, d'aprovar-se, el dividend d'un total de 2.500 milions d'euros s'aboni als accionistes en el primer trimestre del 2026, moment en el qual l'oferta pública d'adquisició (OPA) llançada per BBVA ja s'haurà resolt.

De fet, ambdues juntes se celebren a causa de l'OPA, ja que el consell d'administració ha de mantenir el deure de passivitat, que l'impedeix prendre decisions de calat com la venda de TSB i el nou dividend.

Ambdues juntes se celebren després de la presentació de resultats del primer semestre, període en el qual van obtenir un benefici net de 975 milions d'euros, un 23,3% més que en el mateix període de l'any passat, i van anunciar el pagament d'un primer dividend a compte dels resultats d'aquest any de 0,07 euros per acció el 29 d'agost.

PROXYS

Els 'proxy advisors' ISS i Glass Lewis han coincidit a recomanar als accionistes del Banc Sabadell que votin a favor de la venda de la filial britànica.

ISS assenyala que l'operació permetria a Banc Sabadell "recentrarse al seu mercat 'core'" i distribuir un major dividend als seus accionistes.

Per la seva banda, Glass Lewis ha assenyalat que l'operació "sembla estratègica i financerament sòlida" i permetrà al Banc Sabadell sortir d'un negoci que està fora del seu mercat domèstic.

VENDA DE TSB

Banc Sabadell i Banc Santander van anunciar el passat 1 de juliol un acord per a la compravenda de TSB per un preu inicial de 2.650 milions de lliures esterlines (3.098 milions d'euros).

L'oferta presentada per Santander es dirigeix a la totalitat de les accions de TSB en mans del Sabadell i el preu que finalment rebi Sabadell per la seva filial britànica s'ajustarà pel valor generat per TSB fins al tancament de l'operació.

En concret, assumint que el tancament de l'operació es produeixi el 31 de març de 2026, Sabadell estima que rebrà un total de 2.875 milions de lliures esterlines (aproximadament 3.361 milions d'euros) per la venda de TSB.

En el seu moment, Sabadell va defensar que l'operació representa una oportunitat estratègica i que és "extraordinàriament beneficiosa" tant per al banc com per als seus accionistes, independentment --en paraules seves-- de l'OPA formulada sobre Sabadell per BBVA al maig del 2024.

DIVIDENDS

Banc Sabadell va presentar el passat 24 de juliol el seu nou Pla Estratègic, que contempla que la remuneració a l'accionista per al període 2025-2027 serà d'uns 6.300 milions d'euros, una xifra equivalent a més del 40% de la seva capitalització borsària actual.

Aquests 6.300 milions, que es distribuiran mitjançant dividends en efectiu i recompres d'accions, inclou la distribució del 60% dels beneficis assolits en el període, el repartiment de tot el capital que excedeixi del 13% i el dividend extraordinari de 2.500 milions d'euros per la venda de TSB --si és aprovada--.

Pel 2025, el banc planeja repartir 1.300 milions d'euros amb càrrec a l'exercici actual mitjançant dividends en efectiu i recompra d'accions.

Pels dos següents exercicis, 2026 i 2027, Sabadell estima que remunerarà als seus accionistes amb almenys 2.500 milions d'euros.