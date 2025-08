Els accionistes de Banc Sabadell aproven la venda de TSB a Banc Santander

El banc estima que rebrà fins a 3.361 milions d'euros

SABADELL (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

La junta general extraordinària d'accionistes de Banc Sabadell ha aprovat aquest dimecres la venda de TSB a Banc Santander per unanimitat entre els accionistes presents en la junta, encara que el percentatge depèn dels vots emesos telemàticament.

Ha estat present en la junta general el 74,8% del capital social del Banc Sabadell, i fonts de l'entitat han explicat que és el quòrum més alt des de 2004.

Banc Sabadell i Banc Santander van anunciar el passat 1 de juliol un acord per a la compravenda de TSB per un preu inicial de 2.650 milions de lliures esterlines (3.098 milions d'euros).

L'oferta presentada per Santander es dirigeix a la totalitat de les accions de TSB en mans de Sabadell i el preu que finalment rebi Sabadell per la seva filial britànica s'ajustarà pel valor generat per TSB fins al tancament de l'operació.

En concret, assumint que el tancament de l'operació es produeixi el 31 de març de 2026, Sabadell estima que rebrà un total de 2.875 milions de lliures esterlines (aproximadament 3.361 milions d'euros) per la venda de TSB.

En el seu moment, Sabadell va defensar que l'operació representa una oportunitat estratègica i que és "extraordinàriament beneficiosa" tant per al banc com para els seus accionistes, independentment --en les seves paraules-- de l'OPA formulada sobre Sabadell per BBVA al maig de 2024.

ACCIONISTES

Diversos accionistes han fet ús del torn de paraula per destacar que els dividends anunciats per Banc Sabadell són superiors als quals cobrarien si s'accepta l'OPA de BBVA.

A més, han felicitat al consell d'administració pel seu treball al capdavant de l'entitat en els últims anys i per la seva estratègia davant de l'OPA i han preguntat al consell d'administració per què esperen que aparegui en el fullet de l'OPA que BBVA ha de presentar al setembre.

El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha respost que el que demanen és que el fullet sigui "molt clar" i que ha de dir si els accionistes de Banc Sabadell percebran el 25% del valor del banc en dividends i recompres, i si el percentatge aconseguirà el 40% fins a 2027.

"Amb això tindríem un grandíssim avanç, perquè de moment aquesta informació no existeix i, per tant, no és comparable", ha dit, i ha afegit que ja van advertir en un primer moment que faltava claredat en aspectes com les sinergies i el seu cost d'obtenció.

Ha recordat que les estimacions de Banc Sabadell és que les sinergies seran "zero" en els propers tres o cinc anys per les condicions posades per l'Estat.

El president del banc, Josep Oliu, ha demanat que s'expliquin els riscos que tindran els accionistes si Banc Sabadell es manté independent o si s'aplica l'OPA de BBVA.

"TRITURADORA FISCAL"

Preguntats per l'impacte fiscal per als accionistes que acudeixin a l'OPA, Oliu ha explicat que l'operació no està subjecta a la neutralitat fiscal, per la qual cosa s'hauran de pagar els impostos corresponents a la plusvàlua obtinguda des del moment de compra.

Ha explicat que aquells accionistes que tenen les accions dipositades al propi Banc Sabadell, tenen disponible una calculadora fiscal, a la qual es referiria com a "trituradora fiscal", en la qual poden veure el valor exacte de les seves accions i els impostos que haurien de pagar si s'acullen a l'OPA.