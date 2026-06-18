Els accionistes avalen la nova denominació Ebro Motors Group EV de la companyia

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
La Junta General d'Accionistes ha aprovat el canvi de denominació social d'Ebro EV Motors a Ebro Motors Group EV, una decisió que "respon a l'evolució experimentada per l'empresa i a la voluntat de reflectir, de manera més precisa, la seva dimensió i realitat empresarial actual", informa la companyia en un comunicat aquest dijous.
"2025 ha estat l'any de la consolidació del nostre projecte industrial. Hem complert els compromisos adquirits en matèria de reindustrialització, assolit els objectius operatius previstos i assentat les bases per a una nova etapa de creixement", ha assegurat el president del grup, Rafael Ruiz.
En relació amb el canvi de denominació social, Ruiz ha destacat que permet reflectir millor "la dimensió que ha assolit" el projecte, mantenint intactes els valors i la identitat que representa la marca Ebro.