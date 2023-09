Els abonaments gratuïts de Renfe per l'últim quadrimestre entren aquest divendres en vigor

MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -

Els nous abonaments gratuïts de Rodalies i Mitja Distància de Renfe pel tercer quadrimestre de l'any entraran en vigor aquest divendres, 1 de setembre, sent vàlids fins al proper 31 de desembre de 2023.

Renfe ha reforçat els sistemes i punts d'informació per recordar als usuaris que han d'adquirir els abonaments gratuïts per a l'últim quadrimestre de l'any, ja que els abonaments van expirar ahir, 31 d'agost.

Fins al moment, l'empresa pública ha expedit 240.000 nous abonaments gratuïts (140.000 de Rodalies i 100.000 de Mitja Distància) per als propers quatre mesos, segons va informar ahir en un comunicat.

Renfe recorda als usuaris que, per agilitar la tramitació i evitar esperes, l'adquisició dels abonaments és possible a través de l'app de Rodalies Renfe, i en el cas dels abonaments de Mitja Distància a través de la web 'www.renfe.com' i la resta de canals de venda habituals (estacions o màquines autoventa).

Per adquirir l'abonament, encara que és gratuït, és necessari dipositar una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies, i de 20 euros per a cada servei de Mitja Distància convencional. El pagament amb targeta permetrà la devolució automàtica de la fiança, una vegada es constati que s'ha complert la condició d'haver realitzat 16 desplaçaments durant aquests quatre mesos.

Per als nens menors de 14 anys sense DNI, s'ha creat, a més, un abonament recurrent per a serveis de Mitja Distància, que podrà ser adquirit a 'renfe.com' o a l'app de Renfe. El pare, la mare o el tutor podran adquirir, per mitjà del seu NIF, NIE o passaport, un màxim de quatre abonaments de nen per a un origen i destinació, durant el període de validesa.

Als viatgers que hagin utilitzat l'abonament gratuït de Rodalies o Mitja Distància en el segon quadrimestre de 2023 se'ls retornarà la fiança (es forma automàtica si es va pagar amb targeta), sempre que hagin complert les condicions del mateix (realitzar un mínim 16 viatges).

Per als serveis ferroviaris Avant es mantindrà el descompte del 50% en els abonaments, mateixa rebaixa que s'aplica a altres trajectes d'alta velocitat que han estat declarats Obligació de Servei Públic (OSP) i que funcionen amb les mateixes condicions que un Abonament Avant.