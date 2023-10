Els 27 tornaran a escoltar aquest dimarts la petició d'Espanya per reconèixer el català sense que s'esperi decisió

BRUSSEL·LES/MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Vint-i-set abordaran aquest dimarts per segona vegada la petició del Govern central per reconèixer el català, el basc i el gallec com a llengües oficials de la Unió Europea, una qüestió sobre la qual no obstant això no s'esperen decisions ja que Espanya encara no ha donat resposta als dubtes legals i financers que els seus socis exigeixen aclarir abans d'estudiar el fons d'una eventual decisió.

L'assumpte ha estat inclòs per la presidència europea rotatòria que aquest semestre exerceix Espanya en l'agenda del Consell d'Assumptes Generals que se celebra a Luxemburg i figura com a presentació d'un "informe de progrés", sobre el qual el Govern central no ha volgut brindar cap detall, sense que estigui prevista l'adopció de decisió.

En un primer debat a 27 el setembre passat, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, va oferir ajornar en la pràctica l'oficialitat del basc i gallec per començar amb el català, si bé fonts europees consultades per Europa Press van indicar que cap país va plantejar una aplicació a dues velocitats com a alternativa per facilitar l'aprovació de la mesura.

El cap de la diplomàcia espanyola va defensar un canvi del reglament que inclogués alhora les tres llengües cooficials en el llistat comú però va afegir que es podria "iniciar el desplegament primer amb el català i, seguidament, amb les altres dues llengües", sense que això suposés "en absolut" una discriminació per a les dues llengües relegades.

Aquesta opció, no obstant això, no va quedar plasmada en cap document del Consell, per la qual cosa la proposta que hi ha sobre la taula segueix plantejant la inclusió de les tres llengües en el reglament comú, una cosa per la qual és necessària l'unanimitat dels Vint-i-set.

El Govern central també va plantejar que sigui Espanya qui assumeixi els costos de la traducció i interpretació a les tres llengües cooficials en el marc de la Unió Europea però la resta d'Estats membre es mantenen escèptics lloc que fins ara no han vist cap avaluació de l'impacte financer de la mesura i perquè el reglament de la UE preveu que sigui a càrrec de les arques comunitàries.

Tant al primer debat a nivell de ministres com quan l'assumpte s'ha tractat nivell d'ambaixadors, cap delegació ha expressat un no rotund però prop d'una quinzena de membres han avisat que vine "moltes preguntes sense respostes" en la proposta espanyola i tenen difícil prendre una decisió sense un dictamen jurídic, una avaluació del cost i altres respostes.

A més, encara que al setembre es va apuntar que la demanda de reconèixer com a llengües de la UE el català, el basc i el gallec seria examinat a nivell d'experts en el Consell per analitzar les diferents derivades de la proposta, fins al moment no s'ha encarregat formalment la tasca a cap grup de treball, segons diferents fonts europees.