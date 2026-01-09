Els 27 donen llum verda a la signatura de l'acord comercial amb el Mercosur després

BRUSSEL·LES 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Els vint-i-set han donat llum verda aquest divendres a la signatura de l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai), en una decisió per majoria qualificada que es formalitzarà en les pròximes hores mitjançant un procediment escrit, segons han informat a Europa Press fonts europees.
El vistiplau dels estats membres, malgrat el rebuig de països com França i Hongria, s'ha produït en una reunió a nivell d'ambaixadors a Brussel·les després d'aprovar formalment les salvaguardes negociades al desembre per reforçar la protecció del sector agroalimentari europeu.
Un cop conclogui el procediment escrit aquest divendres a les 17:00 hores es farà oficial el mandat que permetrà a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, acompanyada pel president del Consell Europeu, António Costa, signar l'acord d'associació i el tractat de lliure comerç amb els socis del Con Sud.