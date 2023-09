Els 27 demanen mantenir la unitat en defensa d'Ucraïna davant vetos unilaterals a importacions de gra

BRUSSEL·LES, 18 set. (EUROPA PRESS) -

Els Vint-i-set han defensat aquest dilluns la necessitat de preservar la unitat en defensa d'Ucraïna davant vetos "unilaterals" a les importacions de gra i encara que han reconegut les pertorbacions dels mercats causades per l'increment del flux de cereals cap als cinc països fronterers amb Ucraïna --Polònia, Hongria, Bulgària, Romania i Eslovàquia-- han instat a prendre mesures "amb el consens de tots".

Així ho ha assenyalat el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Luis Planas, a la roda de premsa posterior a la reunió de ministres del sector que ha presidit aquest dilluns a Brussel·les en referència a les restriccions a les llavors de blat, colza, blat de moro i girasol que els governs de Polònia, Hongria i Eslovàquia han introduït sobre la base de jurisdiccions nacionals després d'expirar el veto concedit per la UE divendres passat.

El ministre ha apuntat que ha de ser la Comissió la que "avaluï i reaccioni" sobre la situació d'aquests Estats membre en relació a les mesures unilaterals que tenen un impacte des del punt de vista comercial però també el mercat interior i la seva unitat.

L'important, ha subratllat Planas, és evitar que es produeixi una "ruptura" a la UE, ja que no beneficiaria ni als Vint-i-set ni a Ucraïna, al mateix temps que ha criticat un nou atac sistemàtic de Rússia.

En aquest sentit, ha constatat que "una majoria" dels Estats membre presents han rebutjat l'ús de mesures unilaterals. "És una qüestió molt complexa i no hem de perdre de vista el nostre objectiu fonamental, que és la solidaritat amb Ucraïna, amb l'exportació del gra, que és fonamental per als seus ingressos i també per a la seguretat alimentària", ha explicat.

Pel seu costat, Brussel·les ha assegurat que estudiarà les mesures, mentre que Ucraïna ha denunciat davant l'Organització Mundial del Comerç (OMC) als tres països que han prorrogat el veto el mateix dia en què ha presentat davant la plataforma conjunta --formada per representants de Brussel·les, Ucraïna i els cinc Estats membre implicats-- el seu pla per controlar les exportacions, que inclou l'intercanvi regular de dades entre la UE, els Estats membre i Ucraïna, la recollida d'informació sobre la destinació de les mercaderies i la creació d'un sistema de llicències d'exportació.

En representació de l'Executiu comunitari, el comissari europeu d'Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha recordat l'escala de l'impacte per als cinc països fronterers amb Ucraïna i ha assegurat que la prohibició concedida per Brussel·les el passat 2 de maig i prorrogada fins el passat 15 de setembre ha garantit les exportacions de cereals, raó per la qual ha assegurat estar "sorprès" per la postura contrària d'Ucraïna per prorrogar el veto.

"Hi ha hagut més exportació de cereals amb la prohibició en vigor", ha incidit el polonès, que ha instat a buscar maneres de recolzar Kíev amb noves rutes per a les exportacions fins que Ucraïna "guanyi la guerra".