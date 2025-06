Els 27 acorden elevar el temps de retard d'un vol que dona dret a indemnització

BRUSSEL·LES 5 juny (EUROPA PRESS) -

Els ministres de Transports de la Unió Europea han arribat aquest dijous a un acord polític per reformar el reglament sobre els drets dels passatgers que suposarà elevar de 3 a 4 i 6 hores --en funció de la distància del vol-- el temps de retard mínim que donarà dret a demanar una compensació; un acord que tira endavant per majoria qualificada i el vot en contra d'Espanya, Alemanya, Estònia i Portugal.

A canvi, el text de compromís que serà la base per negociar amb l'Eurocambra la forma definitiva de la norma també introdueix l'obligació per a les aerolínies d'habilitar un formulari que permeti als afectats tramitar de manera automàtica la indemnització en cas de cancel·lació.

"És un gran pas cap a una reforma molt necessària per millorar els drets dels passatgers de la UE. És possible que no tothom estigui plenament satisfet, però d'això jo en dic un bon compromís, que és quan ningú no es queda cent per cent content. Ara començarem la negociació amb el Parlament Europeu", ha dit el ministre de Polònia, Dariusz Klimczak, que aquest semestre exerceix la presidència de torn del Consell.

L'acord ha tirat endavant malgrat els vots en contra dels representants d'Espanya, Alemanya, Portugal i Eslovènia, que han avisat que aquesta decisió suposa una "reculada" en els drets adquirits dels passatgers europeus. A més, s'han abstingut Àustria i Estònia, que no veuen amb bons ulls el resultat final però no volen ser un obstacle per a l'acord.

"No podem donar suport a aquesta proposta", ha dit en el debat final el secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, qui ha reconegut "avenços" però ha insistit que empitjorar els llindars per a la indemnització per retard era una "línia vermella" per a Espanya i el resultat "empitjora clarament la posició dels passatgers".