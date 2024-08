Els 16 consellers del Govern d'Illa prenen possessió del càrrec en la Generalitat

Hi assisteixen el ministre Hereu i el president Rull



BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

Els 16 consellers del Govern de la Generalitat han pres possessió del seu càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat en un acte en el Saló Sant Jordi, on han promès el seu càrrec després de la lectura del decret de nomenament per part del secretari del Govern, Javier Villamayor, i davant del president Salvador Illa.

Els consellers han promès un per un amb un 'Sí, prometo' en resposta a la pregunta d'Illa: "Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?".

Albert Dalmau ha pres possessió com a conseller de la Presidència; Alícia Romero --fins ara portaveu parlamentària--, com a titular d'Economia i Finances; l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i portaveu del PSC, Núria Parlon, ha jurat com a consellera d'Interior i Seguretat Pública, i Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar --que comparteix grup parlamentari amb el PSC--, conseller de Justícia i Qualitat Democràtica.

Sílvia Paneque, que serà la portaveu del Govern, ha assumit la cartera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; Olga Pané ha pres possessió com a consellera de Salut; Esther Niubó com a consellera d'Educació i Formació Professional, i Mónica Martínez Bravo ha assumit la cartera de Drets Socials i Inclusió.

Miquel Sàmper, que va ser conseller d'Interior designat per Junts (2020-21), partit de què es va donar de baixa, ha jurat com a conseller d'Empresa i Treball, i el fins ara portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch, ha assumit el càrrec de conseller d'UE i Acció Exterior.

L'exalcaldesa de Badia del Vallès (Barcelona) Eva Menor ha pres possessió com a consellera d'Igualtat i Feminisme; Núria Montserrat, d'Investigació i Universitats; Òscar Ordeig, d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Bernardo Álvarez ha assumit la cartera d'Esports; Sònia Hernández la de Cultura i, finalment, Francesc Xavier Vila, fins ara secretari general d'aquesta matèria a la Conselleria de Cultura del Govern de Pere Aragonès, ha jurat el càrrec de conseller de Política Lingüística.

TRASPÀS DE CARTERES

Hi han estat els consellers del Govern sortint; el president del Parlament, Josep Rull; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el tercer tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle, i familiars dels nous consellers, entre altres.

Després de la presa de possessió, que ha acabat amb un discurs d'Illa i l'himne català, es produirà el traspàs de carteres entre els nous consellers i els consellers sortints a les seus de les conselleries.