Elma Saiz retreu a Feijóo el seu "silenci eixordador" amb el desallotjament de l'antic B9 a Badalona

LORENA SOPENA / Europa Press
MADRID 29 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern central i ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha retret al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, el seu "silenci eixordador" sobre el desallotjament de l'antic institut B9 de Badalona i al seu alcalde, Xavier Garcia Albiol, el seu "exercici d'inhumanitat, racisme i xenofòbia".
Saiz, en una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press, ha criticat a Feijóo, "el moderat", per ser "incapaç de dir res respecte a aquest tipus d'actituds de l'alcalde", sobre el qual ha recordat el seu lema de campanya va ser "netejant Badalona".
Així mateix, ha qüestionat que, amb un superàvit pressupostari de 60 milions amb el qual "porta Badalona diversos anys", s'hagi realitzat el desallotjament "en ple mes de desembre i, només per l'origen d'aquestes persones, deixant-los dormir al carrer".