Elma Saiz assenyala que la immigració és "fonamental perquè el país continuï creixent"

Xifra en 17.000 milions d'euros anuals la discriminació laboral
BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha assenyalat que la immigració és "fonamental perquè el país continuï creixent".
Ho ha dit aquest dilluns en el fòrum World in Progress, en què ha afegit que els immigrants permeten rejovenir la població i garantir la sostenibilitat de l'actual model social.
Saiz ha insistit que "a més de positiva, la immigració és necessària", ja que sense ella, Espanya podria arribar a perdre quatre milions de treballadors en els pròxims 20 anys.
"Ens portaria a una pregunta inevitable: Com finançaríem les pensions, la sanitat, l'educació i els serveis públics que sostenen el nostre estat del benestar?", ha dit la ministra.
Ha afegit que a Espanya hi havia dues opcions, "ser un país obert i pròsper o tancat i pobre", i ha explicat que el Govern central ha triat la primera opció.
EL RACISME "EMPOBREIX"
Saiz ha explicat que l'impacte econòmic de la discriminació laboral i educativa són 17.000 milions d'euros a l'any, segons un informe del ministeri que lidera.
Ha assenyalat que tenint en compte aquestes dades, el racisme i la xenofòbia són, textualment, profundament ineficients, i "el racisme no només és una injustícia, també empobreix".
Ha detallat que en l'últim any, el nombre d'estrangers que han emprès ha crescut un 6,8%, la qual cosa "demostra capacitat d'emprenedoria, innovació i contribució econòmica".