Elma Saiz assegura que no faria "mai" una proposta que pogués perjudicar els autònoms

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha assegurat que la proposta de canviar les cotitzacions dels autònoms no és per perjudicar el sector: "No proposaré mai res que pugui fer mal al col·lectiu d'autònoms".
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa aquest dilluns en el fòrum World in Progress, en les quals ha explicat que "ningú no ha parlat mai d'apujar les quotes, sinó que el que estem fent és complir, desenvolupar el que es va acordar el 2022" de cotitzar per ingressos reals.
Ha explicat que la nova proposta congela les parts més baixes de la taula per als autònoms amb menys rendiments, i que segueix progressivament fins als dos trams més alts, amb rendiments nets al mes d'entre 4.000 i 6.000 euros.
Preguntada per si hi pot haver més canvis, Saiz ha assenyalat que hi ha "moltíssimes altres coses damunt la taula" i ha posat d'exemple la millora del cessament d'activitat, la prestació per naixement o la prestació per lactància, entre d'altres.
D'altra banda, ha demanat que "que no hi hagués demagògia en el que es refereix a la protecció dels autònoms" i que hi hagi responsabilitat.