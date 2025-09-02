Elizaga (eDreams) celebra resultats trimestrals i preveu créixer amb els subscriptors com a "motor"

Va registrar un benefici net de 13,6 milions durant el seu primer trimestre fiscal
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El director financer d'eDreams Odigeo, David Elizaga, ha celebrat aquest dimarts els resultats trimestrals de l'agència de viatges 'online' i ha augurat que continuaran creixent amb els subscriptors com a "motor".
"El que som és una companyia de subscripció. I, llavors, el motor és quants nous subscriptors tenim i quin és el creixement d'aquests subscriptors", ha valorat en declaracions a Europa Press.
Així, eDreams Odigeo va registrar un benefici net de 13,6 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal, finalitzat el 30 de juny, enfront de les pèrdues d'1,2 milions del mateix període del passat exercici, gràcies a l'impuls del model de subscripció Prime, que va créixer un 20% interanual.
En termes ajustats, la companyia va guanyar 23,6 milions d'euros entre abril i juny, gairebé nou vegades més que els 2,6 milions d'euros del període anterior, i els ingressos van créixer un 8% en el període, fins als 172,6 milions d'euros, mentre que els ingressos 'cash' van descendir un 6%, amb un total de 162,4 milions d'euros.
Per seguir amb el seu full de ruta, Elizaga també ha assenyalat la importància de l'experiència mitjana dels subscriptors: "Amb els del primer any tenim moltíssim menys marge, però quan ja van renovant i van sent fidels a la companyia, llavors ja tenim més beneficis".
En aquest sentit, ha explicat que amb el temps els usuaris han vist com cada vegada hi ha més beneficis en la subscripció, ja que s'han afegit descomptes en hotels, en quotes de lloguer o en paquets vacacionals, així com avantatges com la congelació de preus o una major flexibilitat.
NOUS MERCATS
Preguntat per l'entrada en nous mercats, el directiu ha explicat que actualment estan presents en deu i que estan analitzant quins seran els propers dos en els quals entraran mitjançant la realització d'"un test" en una quinzena de mercats.
"Un avantatge que té el nostre negoci respecte a uns altres és que no has de fer grans inversions físiques. En el cas d'un negoci online, l'equivalent als maons de l'hotel és el programari que nosaltres generem", ha detallat.
CAIGUDA A BORSA
Sobre la caiguda d'un 9% de les accions, Elizaga ha dit que és "una mica la vida de la companyia cotitzada", encara que ha reconegut que és cert que l'empresa ha tingut un creixement fort en acció en l'últim any, en les seves paraules.
En concret, la cotització de l'agència de viatges 'online' marcava els 7,79 euros per títol passades les 10.35 hores, després d'obrir amb un desplomi de més del 5% en la jornada borsària d'avui, amb 8,09 euros cada acció.