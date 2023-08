Élite Taxi vol "bloquejar" accessos a Barcelona, Port i Aeroport de el 1 al 4 de setembre

Exigeix la dimissió de Lopacher i Grau (ACCO) i una comissió d'investigació en el Parlament



BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

Élite Taxi ha anunciat que convocarà al sector del taxi a "bloquejar tots els accessos de Barcelona, Aeroport, Port i artèries de la ciutat" entre l'1 i el 4 de setembre, en un comunicat aquest dimecres.

L'entitat ha justificat les mobilitzacions per "l'atac feixista de la GestACCO" --joc de paraules entre Gestapo i l'acrònim de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO)-- contra el que l'entitat considera la llibertat d'expressió.

Aquest dimarts, l'ACCO va fer pública una sanció a l'entitat de 122.910 euros per infringir la Llei de defensa de la competència per una "recomanació col·lectiva de boicot a Uber i altres operadors" que implica una infracció molt greu de l'article 1.1 de la Llei de Defensa de la Competència (LDC).

També ha posat com a motiu el "silenci de tots els partits polítics catalans davant aquest atac sense precedents d'una institució catalana que pretén censurar" l'opinió d'Élite Taxi sobre empreses com Uber, Cabify, Bolt o Free Now.

En declaracions a la premsa, el portaveu de l'entitat, Tito Álvarez, ha explicat que les mobilitzacions es diran 'Operació Candau', ja que tenen l'objectiu de "col·lapsar totes les rondes, el nus de la Trinitat, el nus del Llobregat i les entrades i sortides de l'aeroport".

Ha criticat que fins al moment cap polític català hagi reaccionat a la sanció de l'ACCO, especialment "tot els que han sofert més la repressió", en referència a ERC i Junts.

EXIGÈNCIES

Álvarez ha assegurat que les mobilitzacions es poden desconvocar si s'inicia una comissió d'investigació en el Parlament "per investigar la relació d'Uber i l'ACCO".

Així mateix, l'entitat ha reclamat el "cessament immediat" del president de l'ACCO, Roger Lopacher, i la directora general, Anna Grau.

Ha assegurat que són "els caps pensants d'aquesta operació de repressió política i d'imposar la dictadura de les multinacionals".