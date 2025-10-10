Élite Taxi i Taxi Project 2.0 demanden la CNMC davant l'AN "per protegir Uber, Cabify i Bolt"

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Élite Taxi i Taxi Project 2.0 han presentat aquest divendres una demanda davant l'Audiència Nacional (AN) contra la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) "per protegir Uber, Cabify i Bolt", informa Élite Taxi en un comunicat.
La demanda és per la decisió de la CNMC d'"arxivar sense investigar les pràctiques col·lusòries i de competència deslleial" de les tres empreses, en una resolució dictada el març del 2025.
Les associacions asseguren que l'expedient es va tancar "ignorant els informes tècnics que demostren l'existència de coordinació algorítmica entre aquestes plataformes".
Han assenyalat que la CNMC "va decidir mirar cap a una altra banda" davant els informes aportats per les dues associacions sobre un presumpte ajust de preus de manera simultània i discriminatòria per part de les tres companyies.
Élite Taxi i Taxi Project 2.0 reclamen a l'AN que "obligui la CNMC a incoar un procediment sancionador contra Uber, Cabify i Bolt" i que investigui, en les seves paraules, a fons un model de negoci basat en la manipulació algorítmica, l'explotació massiva de dades i la destrucció del servei públic del taxi.