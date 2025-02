Élite Taxi proposa tornar a prestar servei als veïns del Park Güell de Barcelona després de 4 mesos

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Élite Taxi ha proposat tornar a prestar servei als veïns del Park Güell, al barri de la Salut de Barcelona, després de quatre mesos en els quals els taxistes no han anat a la zona perquè, a parer seu, se'ls culpabilitzava de la massificació turística.

En un comunicat aquest divendres, la plataforma explica que un altre dels motius era que la senyalització no els permetia entrar a la zona per a vianants del barri: "L'Ajuntament ha deixat clar que els taxis hi tenen accés per recollir i deixar els residents, tal com indica la nova senyalització", ha detallat.

"Élite Barcelona, després de parlar amb l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana, hem decidit comunicar de manera oficial que ja s'hi pot anar sense problema", i ha demanat que no se'ls multi per deixar o recollir els residents a la zona.

A l'octubre, la plataforma va recomanar als taxistes de la ciutat que no anessin al barri perquè els veïns els culpaven de la quantitat de turistes que hi havia al voltant del parc, i perquè s'havia eliminat la parada que hi havia a la rambla Mercedes.

En aquest sentit, l'entitat ha reivindicat que no són culpables de la situació: "Només volem fer la nostra feina en pau, sense ser castigats per un fet totalment aliè a nosaltres".