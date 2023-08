Élite Taxi portarà la sanció de l'ACCO a la justícia i diu que els carrers "cremaran"

Álvarez (Élite Taxi) assegura que és "un tribunal franquista"



BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

Élite Taxi ha afirmat que portarà la sanció imposada aquest dimarts per l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) de la Generalitat a "totes les instàncies judicials hagudes i per haver" i ha avançat un cicle de mobilitzacions en el qual, textualment, els carrers de Catalunya cremaran.

Ha respost d'aquesta manera en un comunicat aquest dimarts a la sanció de 122.910 euros que l'ACCO li ha imposat per una "recomanació col·lectiva de boicot a Uber i altres operadors" que implica una infracció molt greu de l'article 1.1 de la Llei de Defensa de la Competència (LDC).

Élite Taxi ha acusat l'ACCO de ser "el nou tribunal d'ordre públic instal·lat a Catalunya" i que mantindrà la batalla judicial fins que es reconegui que aquesta sanció és el que defineix textualment com un atac interessat contra les llibertats fonamentals.

En declaracions a la premsa, el portaveu de l'entitat, Tito Álvarez, ha assegurat que posaran tots els mitjans "per acabar amb una institució anacrònica", en referència a l'ACCO.

L'associació ha afegit que la sanció "pot comportar responsabilitats penals de part dels càrrecs públics" que l'han dictat per presumptes actes de prevaricació i suborn.

POLÍTICS

Álvarez ha assegurat que a partir de setembre s'iniciarà un calendari de mobilitzacions "fins que els polítics que parlen de llibertat d'expressió i de repressió surtin a donar la seva opinió" sobre l'ACCO --en referència a ERC--.

Ha dit que aquests polítics són els que governen ara a Catalunya i que són els responsables "d'aquesta institució que és un tribunal franquista, que actua com un tribunal franquista d'ordre públic".

"No pararem, ens han cabrejat molt. A partir de setembre hi haurà moguda i hi haurà moguda grossa", ha afegit.

PROVOCACIÓ

Álvarez ha subratllat que Élite Taxi no vol "saber res" ni responsabilitzar-se del que pugui ocórrer a partir d'ara entre taxistes.

"Ara sí que pot haver-hi enfrontaments entre taxistes" ha alertat, i ha assegurat que l'entitat, en les seves paraules, porta mesos parant els peus i tranquil·litzant a la gent.