Élite Taxi desconvoca la mobilització i el Barça estudia "meticulosament" el pacte amb Uber

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha afirmat aquest dimarts que el FC Barcelona estudiarà "molt meticulosament" el contracte al qual ha arribat amb Uber i ha expressat que Élite Taxi ha entregat un document al club amb les sancions a Uber, abans de desconvocar la manifestació per l'acord previst aquest dimarts a les 17.00 hores.
"Hem entregat tota la documentació al director general del Barça i ens ha promès que l'estudiaran molt meticulosament", ha dit Álvarez en unes declaracions a la premsa després de la reunió amb el club, en la qual ha anunciat la desconvocatòria de la manifestació prevista aquest dimarts a les 17.00 hores als voltants de l'Estadi Olímpic Lluís Companys en protesta per l'acord de patrocini entre el club i Uber.
Álvarez ha assenyalat que han donat a la directiva blaugrana un document amb totes les sancions que té Uber a l'àrea metropolitana de Barcelona: "Ara la pilota és a la seva teulada. Confiem que això vagi bé, reflexionin i el mirin bé, perquè no és un tema únicament de legalitat, hi ha un tema de sentiments i de ciutat i de país".