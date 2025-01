Élite Taxi convoca una aturada del sector i marxes lentes a les rondes de Barcelona el 29 de gener

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -

Élite Taxi ha convocat una aturada total del servei del sector del taxi i marxes lentes per la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral de Barcelona el 29 de gener de 10 a 14 hores, informa en un comunicat aquest dimecres.

El sindicat ha explicat que organitzarà dues columnes de taxis, una en cada terminal de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, i que cadascuna recorrerà una de les dues vies, creuant-se i tornant al punt d'inici per l'altra.

Ha explicat que la protesta s'organitza pels "abusos de les asseguradores", que ha assegurat que està, textualment, fent inviable l'activitat com a taxistes, i per la presència de VTC il·legals.

Per això, ha reclamat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que intercedeixi davant del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa "perquè posi fre a l'abús de les asseguradores, legislant per obligar-les, per llei, a cotitzar les pòlisses de forma individual" i que separin al sector del taxi del de VTC.

Així mateix, que la Guàrdia Urbana de Barcelona, les policies locals i els Mossos d'Esquadra realitzin més controls recurrents i formin a més agents per controlar les VTC de plataformes.