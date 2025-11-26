Élite Taxi convoca una aturada general del sector i una concentració a Barcelona el 9 de desembre

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Élite Taxi ha convocat una aturada general del sector a tot Catalunya, "incloent aeroports, estacions de tren i estacions d'autobusos", i una concentració a Barcelona el pròxim 9 de desembre, ha anunciat el seu portaveu, Tito Álvarez, aquest dimecres.
Ha assenyalat que "únicament atendran urgències mèdiques" de franc durant l'aturada, que serà entre les 10 i les 16 hores.
La concentració començarà a les 9 hores i la voluntat de l'organització és ocupar "la Gran Via de Barcelona, des de plaça Tetuán fins al carrer Entença", a més del passeig de Gràcia entre el carrer Rosselló i plaça Catalunya.
Un cop aparcats els taxis, es farà una assemblea per decidir les accions que es duran a terme durant l'aturada: "manifestació cap al Parlament, cap a la plaça Sant Jaume o cap al Camp Nou".
A més, situarà més de 300 piquets informatius a aeroports, estacions i punts estratègics, i hi haurà "motos patrullant, vigilant que tothom compleixi amb l'aturada i evitant qualsevol acte de pirateria o competència deslleial".
"Des d'Élite Taxi Catalunya volem deixar clar que no ens fem responsables de qualsevol aldarulls que pugui ocórrer fora del nostre control", ha afegit.
GRANS PLATAFORMES
Élite Taxi ha explicat que l'aturada es deu a les "pràctiques de les grans plataformes i dels sectors empresarials que les legitimen, entre els quals hi ha el Gremi de Restauració, Barcelona Oberta, Mou-te per Barcelona i Barcelona Global".
"El taxi català actuarà amb contundència dins la llei per visibilitzar i denunciar públicament aquestes realitats, sense violència ni amenaces, però amb la determinació de defensar el nostre mode de vida i el de milers de famílies treballadores", ha afegit.
A més, ha assenyalat "la responsabilitat de Foment del Treball" i ha criticat que s'alineï, en les seves paraules, sistemàticament amb les grans multinacionals en lloc de amb els treballadors i amb el teixit productiu real del país.