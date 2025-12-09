Élite Taxi considera un "èxit" l'aturada contra les VTC i xifra en un 90% el seu seguiment

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
L'associació Élite Taxi ha qualificat d'"èxit" l'aturada general del sector aquest dimarts a Barcelona i ha xifrat en un 90% el seu seguiment, després d'una vaga que també s'ha dut a terme en aeroports i estacions de tren i bus per exigir la tramitació del sector i més control sobre grans plataformes de VTC com Uber, Cabify i Bolt.
"Més del 90% del taxi de Catalunya ha secundat la convocatòria i ha demostrat un cop més la unitat, la força i la dignitat del nostre sector", informa en un comunicat l'organització, que ha assenyalat que malgrat els intents de boicot per part d'altres organitzacions de taxistes, s'ha pogut dur a terme l'aturada.
A més a més, en el comunicat agraeix la "gran tasca" dels piquets, que han garantit l'èxit i la visibilitat d'aquesta protesta històrica, textualment.
D'altra banda, Élite Taxi també ha presentat una denúncia davant l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) i el Departament de Territori, Transports i Mobilitat de la Generalitat perquè es retiri l'honorabilitat a Uber per operar a Catalunya en "infringir la normativa que regula el transport de viatgers".
La vaga s'ha dut a terme de les 10 a les 16 hores, a excepció dels trasllats d'urgència que s'han mantingut, i els taxistes han començat a ocupar la Gran Via a partir de les 9.30 hores, per posteriorment estendre's cap al passeig de Gràcia i la plaça Catalunya.