Élite Taxi confia que la llei del taxi s'aprovarà "gairebé en els termes en què està escrita"

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha confiat que la futura llei del taxi, que aquest dimecres ha passat el primer tràmit al Parlament després de rebutjar-ne les esmenes a la totalitat continuarà amb la tramitació a la cambra, s'aprovarà "gairebé en els termes en què està escrita" perquè compta amb el suport de gran part dels partits.
En unes declaracions al Parlament després del debat de totalitat, ha constatat que "una gran majoria parlamentària" està en la línia de protegir el servei públic i d'impedir que les plataformes tinguin el poder de la mobilitat.
Ha dit que estan satisfets en que s'hagi tombat l'esmena a la totalitat de Vox, tot i que ha considerat curiosos els posicionaments d'alguns partits, per la qual cosa ha reclamat "a tots els grups que no facin servir el taxi com una arma política".
S'ha referit directament a Junts, i ha qüestionat que acusin el Govern de no fer res davant el conflicte entre els taxis i els VTC perquè "la llei que hi ha ara la va impulsar Junts", amb l'exconseller Damià Calvet al capdavant.
Segons Álvarez, problemàtiques que han assenyalat els diputats com la manca de taxis se solucionaria amb la proposta que ha fet Élite Taxi, i ha considerat necessari que siguin les institucions les que legislin i regulin el sector i que els diferents actors es dediquin "a complir la llei, que és el que no estan fent ara", ha dit en relació amb els VTC.