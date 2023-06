Élite Taxi anuncia una "gran mobilització" si el Govern central no limita les VTC a les vies interurbanes

BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha cridat tots els taxistes de Catalunya a una "gran mobilització" dimecres per exigir que es limiti les llicències de servei de vehicles de transport amb conductor (VTC) fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, és a dir, a les vies interurbanes.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes el mateix dia en què el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha declarat il·legal la limitació del nombre de llicències de servei de VTC a l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) d'una per cada trenta permisos de servei de taxi.

L'alt tribunal europeu sí que considera que pot caldre exigir l'obtenció d'una llicència addicional a la prevista a nivell nacional per assegurar la bona gestió del transport, del trànsit i de l'espai públic i de la protecció del medi ambient.

Per Álvarez, la sentència "reforça tots els seus arguments" i ara creu que falta una última empenta per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, segons ell.

"Cal protegir tots els taxistes de fora de l'AMB perquè els VTC poden fer transport interurbà i, si el Ministeri no hi posa remei i els restringeixen, hi pot haver una invasió", ha advertit en unes declaracions als periodistes.