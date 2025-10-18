Publicat 18/10/2025 19:45

Élite Taxi anuncia una aturada i manifestació aquest dimarts contra un acord entre el Barça i Uber

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -

Élite Taxi ha anunciat una "aturada total" del servei aquest dimarts de 17 a 22 hores, a més d'una manifestació, contra un acord de patrocini entre el FC Barcelona i Uber, coincidint amb el partit de futbol contra l'Olympiakos.

L'organització ha criticat que Uber porta anys "actuant fora de la llei, explotant treballadors i atacant el transport públic de la ciutat", informa en un comunicat aquest dissabte.

Per això, ha convocat al sector del taxi a una mobilització aquest dimarts a les 17 des de l'avinguda Maria Cristina fins a, mitjançant dues columnes, les oficines del FC Barcelona a les Corts i l'Estadi Olímpic, que volen envoltar en senyal de protesta.

