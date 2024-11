Elisa Mouliaá respon a Errejón: "Dir que és una denúncia falsa és lamentable. És el que va ocórrer"

MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -

L'actriu Elisa Mouliaá ha respost aquest dijous al recurs presentat per la defensa de l'exdiputat de Sumar Íñigo Errejón defensant que la seva denúncia per un presumpte delicte d'agressió sexual no és "falsa" i que tot el que ha explicat "és el que va ocórrer amb tots els pèls i senyals".

"Comprenc que l'enuig és enorme, però per descomptat dir que és una denúncia falsa em sembla lamentable perquè no ho és. Tot el que conte és el que va ocórrer amb tots els pèls i senyals", ha afirmat la intèrpret en declaracions al programa 'I ara Sonsoles' d'Antena 3, que ha recollit Europa Press.

Errejón ha assegurat que la denúncia de Mouliaá és "falsa" i ha demanat al jutge que li investigui per agressió sexual que reobri la causa i que li permeti declarar per "exposar la realitat dels fets", evitant el "llimbs processal" en què s'ha vist sumit després de la interrupció del cas per l'embaràs de l'advocada de la denunciant.

En el seu recurs, el que va ser portaveu parlamentari de Sumar es dirigeix al Jutjat 47 de Madrid i subsidiàriament a l'Audiència Provincial de Madrid criticant el que considera una "estratagema per dilatar i retardar la tramitació del present procediment, amb evident mala fe i abús de dret" per part de la lletrada de Mouliaá.

La intèrpret ha reconegut que se sent "bastant paralitzada" després del recurs d'Errejón i el "llançament mediàtic" que ha viscut després de la denúncia, de la qual ha dit que la va presentar per "esclarir què estava passant i tot el que va ocórrer".

Mouliaá ha defensat que ha relatat el que va ocórrer i com es va convertir aquella nit amb l'exdiputat en "una de les més desagradables" de la seva vida. "Tinc proves i testimonis que tot això va ocórrer. Llavors, no m'he tirat per enrere. Òbviament, ara mateix, amb tot el que ha escrit l'advocada, m'entra por i estic bastant impactada, però ara només em queda confiar en la justícia i que la meva advocada decideixi com actuar", ha reiterat.

L'actriu ha recordat que la seva advocada està de baixa mèdica --motiu pel qual el jutge va arxivar de forma temporal la causa oberta fins al seu retorn-- i "en una situació complexa". "Dir que tot és fals i que hi ha hagut mala fe (...) La mala fe em sembla que ve ara per la seva banda", ha resolt.