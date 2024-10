Elisa Mouliaá denuncia Errejón per assetjament sexual: "Íñigo, només sí és sí, sembla mentida que em passi això amb tu"

Relata a la Policia Nacional que l'exdiputat li va fer tocaments i petons sense consentiment

MADRID, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

L'actriu Elisa Mouliáa ha denunciat davant la Unitat d'Atenció a la Família i Dona de la Policia Nacional el ja exdiputat de Sumar al Congrés Íñigo Errejón per un presumpte delicte de violència sexual, atès que li va fer tocaments no consentits i li va demanar que parés: "Iñigo, només sí és sí, sembla mentida que m'estigui passant això amb tu".

Segons la denúncia, a la qual ha tingut accés Europa Press, els fets van tenir lloc entre finals del 2021 i principis del 2022, al domicili d'un amic de l'actriu, que feia una festa. Segons relata la denúncia, Errejón va portar Mouliaá en una habitació, va tancar el pestell i li va començar a fer petons i a tocar-la a les zones íntimes, en cap moment amb consentiment.

La demandant descriu que li va dir frases "lascives" com ara "com em poses", que tot seguit la va empènyer sobre el llit, li va ensenyar el membre viril i li va llepar els pits. També relata que hi va haver tocaments als glutis, sense concretar si va ser per sobre o sota la roba.

Mouliaá recorda que davant aquest comportament es va sentir "paralitzada" i no va consentir res del que va passar. Com que volia tornar a la festa on eren va argumentar que un amic s'havia quedat sol.

L'exdiputat va respondre, segons aquesta versió, que sortiria de l'habitació si al cap de vint minuts tots dos se n'anaven de la festa i trucaven a un vehicle. L'actriu va accedir al requisit perquè la seva intenció era que tot el que passava s'acabés tan aviat com fos possible.

La mateixa actriu va anunciar dijous a X que havia estat víctima d'assetjament sexual per part d'Íñigo Errejón, poc després que l'exportaveu de Sumar a la cambra baixa anunciés que renunciava a l'escó i abandonava la política per suposats problemes de salut mental i afectius.