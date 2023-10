Elena sobre el vandalisme als municipis: "No toleraré que es produeixi aquesta violència gratuïta"

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha manifestat preocupació pels episodis de vandalisme que hi ha hagut recentment a diferents municipis de Catalunya, i ha avisat que ni el Govern, ni el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni ell toleraran "que es produeixi aquesta violència gratuïta sense que hi hagi una resposta clara per part de la policia de Catalunya".

"I així serà, i així està sent. Per això hi ha hagut les detencions d'aquests dies pels aldarulls de Manresa i també a municipis com Molins de Rei o Figueres", ha subratllat aquest dimecres en resposta a una interpel·lació de Junts en el ple del Parlament.

Per això, ha explicat que té previst reestructurar i modificar els dispositius de cara als pròxims esdeveniments públics que es produiran en col·laboració amb les policies locals i amb els ajuntaments catalans.

En la seva opinió, aquests episodis són un fenomen global a tots els països d'Europa i creu que es pot resoldre de manera interdepartamental, no només des del vessant policial: "Però té un vessant policial i els responsables de resoldre-ho som nosaltres", ha afegit.

També ha avisat que combatran els qui provin de fer servir aquests fets "per fer política o generar odi", i ha criticat el paper de Junts Manresa en relació amb el que ha passat al municipi.

BOMBERS

En resposta a una altra pregunta dels comuns sobre el model del sistema d'emergències per a l'extinció d'incendis, ha apostat pel model mixt que incorpora bombers professionals i voluntaris, en destacar que existeix des de fa dècades i és "a tots els països europeus".

També ha assegurat que en el consell de bombers voluntaris, que es va reunir recentment, van arribar a acords de millores per unanimitat, com ampliar el complement que es paga en cas que hi hagi una incapacitat temporal com a conseqüència d'un accident; un complement perquè, en cas d'una incapacitat permanent, es pugui cobrar el mateix que si fos un bomber professional; la contractació d'una mútua i un pla d'estalvi.