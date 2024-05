Elena sobre investir Illa: "No està en el nostre escenari. Ara els correspon a ells"

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, ha rebutjat que ERC contempli investir el candidat del PSC a les catalanes, Salvador Illa, en aquests moments: "No està en el nostre escenari. Ara els correspon a ells".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en preguntar-li per les declaracions de l'exdiputat republicà al Congrés Joan Tardà, que ha demanat passar a una fase de "col·laboració" amb els socialistes i investir Illa per evitar una repetició electoral.

Elena ha indicat que ERC no vol bloquejar la investidura i, si bé ha insistit que la iniciativa no els correspon a ells, ha admès que "tampoc no és tan excepcional que calgui que hi hagi acords".