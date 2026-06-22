Elena (ERC) nega davant el jutge conèixer l'alcalde d'Altafulla (Tarragona) i tenir-hi vincles polítics

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
El diputat republicà declara en la fase d'instrucció per presumpta prevaricació
BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -
El diputat d'ERC Joan Ignasi Elena, investigat pel Tribunal Superior de Justícia de Cataunya (TSJC) com a cooperador necessari d'un presumpte delicte de prevaricació, ha negat conèixer l'exalcalde d'Altafulla (Tarragona) i diputat al Congrés pels Comuns, Félix Alonso Cantorné, i ha descartat qualsevol vinculació política amb ell.
Així ho han traslladat fonts jurídiques pròximes al cas després de la declaració del republicà, que s'emmarca en la causa per la qual el Tribunal Suprem investiga Alonso.
Les mateixes fonts han remarcat que l'exalcalde pertany a un espai polític diferent al d'Elena, per la qual cosa descarten qualsevol afinitat en tractar-se d'un "rival" electoral.
Elena, qui va ser alcalde de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) entre 2005 i 2011, ha declarat aquest dilluns en fase d'instrucció davant la sala civil i penal del TSJC, on ha contestat a les preguntes del seu advocat i de la resta de les parts.
Aquest dilluns també estava citat a declarar l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, investigat en la mateixa causa.
El TSJC indaga si els contractes menors que l'Ajuntament d'Altafulla va signar entre 2017 i 2019 amb la consultora Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient SLP (participada i administrada per Elena i Herrera) per a serveis d'assessorament jurídic van infringir la llei de contractes del sector públic aleshores vigent.
"COMPLIMENT DE LA LEGALITAT"
Durant la compareixença, que s'ha allargat més d'una hora, l'investigat ha assegurat que sempre va vetllar pel "compliment de la legalitat" i ha sostingut que ningú no el va advertir que els contractes menors de serveis no es podien renovar de manera automàtica, sinó que requerien la convocatòria d'un concurs públic.
D'altra banda, ha afirmat que la contractació externa de l'assessorament jurídic es va deure a la "falta de personal tècnic i administratiu necessari" al consistori per tirar endavant diversos projectes i consultes vinculades a l'àrea d'Urbanisme.
ELS PAGAMENTS
Segons la interlocutòria consultada per Europa Press, la mercantil Sinergia va percebre 1.300 euros mensuals a través de l'emissió de 13 factures per serveis d'assessorament; no obstant això, fora del contracte original s'haurien emès nou factures més pel mateix import i conceptes similars.
En total, la suma de les 22 factures emeses entre novembre del 2017 i juliol del 2019 abonades per l'Ajuntament d'Altafulla a la societat s'enfila a 25.046,67 euros, una quantitat que va superar el preu inicial estipulat en el contracte, fixat en 15.600 euros.
Així mateix, s'investiga l'adjudicació a Sinergia, també mitjançant la figura del contracte menor, dels plecs per a la planificació del casal municipal La Violeta, per la qual la consultora va cobrar 5.000 euros sense IVA, si bé "es tractava d'una de les tasques que habitualment eren realitzades pel personal municipal".
El tribunal aprecia indicis d'un ús indegut de les pròrrogues i de la figura del contracte menor i, a més, la interlocutòria assenyala que s'hauria actuat en contra dels informes desfavorables de la interventora municipal, en absència dels informes preceptius del secretari de l'Ajuntament, i contractant empreses dirigides per persones vinculades a l'entorn polític de l'aleshores alcalde.