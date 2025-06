Elena (ERC) considera un "èxit de l'independentisme" l'aval del TC a l'amnistia i demana al TS aplicar-la

Estudien presentar "algun escrit" al TS per sol·licitar l'aplicació de la norma

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat d'ERC al Parlament i exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha qualificat de "gran èxit de l'independentisme" la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que avala la llei d'amnistia, i ha instat el Tribunal Suprem (TS) a aplicar-la.

"Instem els jutjats i tribunals, tots aquells que tenen sentència o tots aquells que tenen un procediment, que tenen processats o que tenen investigats, que apliquin la llei d'amnistia, perquè ha estat ratificada, clarament, sense cap mena de dubte", ha reclamat en una roda de premsa aquest dijous a la cambra catalana.

Elena ha afirmat que estudiaran presentar "algun escrit al TS per sol·licitar que, a la llum de la nova realitat, apliqui la llei d'amnistia", preguntat per si ERC farà algun pas més davant la sentència del Constitucional.

El diputat republicà ha assegurat que després de la ratificació del Constitucional "ara toca complir, el que correspon és aplicar a tothom la llei d'amnistia i que s'acabi aquest calvari, aquest pelegrinatge pels tribunals".

COHERÈNCIA

També ha demanat coherència als qui han reclamat que es respectin les lleis i es compleixin les sentències: "Quantes vegades hem sentit que les lleis estan per complir-se, que les sentències cal respectar-les? Compliu la llei, respecteu la sentència, apliqueu l'amnistia", ha insistit Elena.

Ha subratllat que l'amnistia resol "una injustícia i la repressió política, però no el conflicte polític, no la voluntat dels catalans de resoldre i posicionar-se, com una societat madura i país madur que és, sobre el seu futur polític a través de les urnes i d'un referèndum".

Elena ha reivindicat el paper d'ERC per aconseguir aquesta norma: "Sense ERC aquesta llei no existiria. Sense ERC i altres sectors independentistes, lluitant al carrer, en la mobilització, sumant majories i també fent servir les palanques de força que li han donat els seus resultats electorals i posant-les al servei d'aquestes causes, aquesta llei no existiria".

Ha assenyalat que desconeixen els terminis en què el TC haurà de resoldre els diferents recursos presentats per les comunitats autònomes governades pel PP, a més del seu recurs d'empara per als qui tenen sentència al TS, però ha sostingut que "haurien d'anar en la mateixa direcció" que la sentència d'aquest dijous del Constitucional.