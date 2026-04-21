Elena Díaz trasllada la "màxima confiança" del grup PSC-Units al cap de gabinet d'Illa

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSC-Units al Parlament, Elena Díaz, ha traslladat la "màxima confiança" del grup parlamentari al cap de gabinet del president de la Generalitat, Salvador Illa, Eduard Rivas, després de saber-se que està sent investigat per presumptes irregularitats quan era alcalde d'Esparreguera (Barcelona).
"Traslladem la nostra màxima confiança a la persona d'Eduard Rivas. Ell mateix és el primer interessat en que s'aclareixi aquesta investigació com més aviat millor", ha sostingut Díaz en una roda de premsa al Parlament aquest dimarts.
"MILLORS COM A PAÍS I COM A SOCIETAT"
D'altra banda, s'ha referit a la regulació d'immigrants i ha subratllat que "són persones que ja són aquí, que ja contribueixen i que mereixen poder-ho fer amb tots els drets i també amb tots els deures".
"No podem oblidar que el que estem duent a terme és just i ens fa millors com a país i com a societat", i ha apuntat que una persona regularitzada pot treballar amb plenes garanties, cotitzar a la Seguretat Social i escolaritzar els seus fills.
En aquest sentit, ha afirmat que la integració és un procés compartit i ha conclòs: "Davant l'odi que ens volen impregnar alguns partits, davant la intolerància, convivència. Això és el que defensa aquest grup parlamentari".