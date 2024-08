Elena Díaz substituirà a Alícia Romero com a portaveu del PSC al Parlament

BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC Elena Díaz Torrevejano serà la nova portaveu socialista al Parlament en substitució d'Alícia Romero, ara consellera d'Economia i Finances del Govern de la Generalitat.

Segons han informat fonts socialistes aquest dilluns, Jordi Riba i Sara Jaurrieta seran els portaveus adjunts del grup parlamentari que presidirà Ferran Pedret en substitució del president de la Generalitat, Salvador Illa, com ja va anunciar ell mateix fa una setmana.

Llicenciada a Economia per la Universitat de Barcelona (UB), graduada en Dret per la UNAM, i màster en Lideratge per a la gestió política en l'Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Díaz és militant del PSC des de l'any 2005, partit del qual és secretària adjunta a Organització i coordinació territorial de la Federació del Maresme.