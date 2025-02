Elena Díaz expressa el "ferm compromís" del PSC contra l'extrema dreta i Aliança Catalana

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Elena Díaz, ha expressat el "ferm compromís" dels socialistes contra l'extrema dreta i els discursos d'odi que generen aquests grups, apunta, posant èmfasi en el grup municipal d'Aliança Catalana a Ripoll (Girona) que governa en minoria en aquesta localitat.

Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa després que Junts hagi anunciat que no donaran suport ara com ara a la moció de censura que preparava l'oposició de Ripoll per fer fora de l'alcaldia la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

"Volem deixar clar el nostre compromís per combatre els discursos d'odi que genera l'extrema dreta, el nostre compromís ferm de no situar al centre aquests grups, en aquest cas municipal, al centre de la política i de la vida política", ha manifestat.

EL PSC HA TREBALLAT "DUR"

Després d'assabentar-se del rebuig de Junts a la moció de censura a Ripoll, Díaz ha remarcat que el PSC ha treballat "dur" per aconseguir la moció, i ha explicat que desconeixen els motius per al 'no' dels juntaires.

Preguntada per si la decisió de Junts trenca el pacte antifeixista que van acordar diferents partits al Parlament, la diputada socialista ha remarcat el compromís del PSC amb aquest pacte i ha afirmat que votaran en contra de totes les iniciatives que presenti Aliança Catalana a la cambra catalana.