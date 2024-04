Elena descarta que ERC doni suport a una investidura d'Illa: "No arribarem a un acord"

Assenyala que els de Junts són els únics independentistes "disposats a parlar amb el PSC per governar"

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha descartat que ERC --el seu partit-- defensi una investidura del candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, com a president de la Generalitat: "No arribarem a un acord en aquest sentit".

En una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha sostingut que el PSC és la "alternativa del que representa ERC", per la qual cosa no creu que els republicans investeixin Illa després dels comicis.

Així mateix, en preguntar-li per si d'aquesta manera descarta un tripartit d'esquerres entre el PSC, ERC i Comuns Sumar a la Generalitat, ha rebutjat que els socialistes siguin un partit que s'identifiqui com a tal: "Dona per descomptat que jo considero que el PSC sigui un partit d'esquerres. Els seus votants ho són, les seves pràctiques no".

En aquest sentit, ha assenyalat que el PSC d'avui "representa l''status quo', el no canviar, els interessos dels de sempre", la qual cosa situa com la màxima diferència que té amb ERC.

També ha retret al PSC que assumeixi la posició d'Units per Avançar en qüestions de seguretat, i ha respost a les declaracions del líder d'Units, Ramon Espadaler, dimecres passat sobre que ERC ha acceptat la posició de la CUP en seguretat: "Per no aplicar la llei mordassa que van dir que retirarien? Sí, des d'aquest punt de vista, amb la CUP, m'hi he entès".

JUNTS

Respecte als pactes amb el PSC, Elena ha reivindicat que "a Catalunya, del món independentista, els únics que estan disposats a parlar amb el PSC per governar plegats és Junts".

Així, ha afirmat que tampoc no seria tan estrany un acord entre el PSC i Junts per governar Catalunya, ja que "en moltes coses, representen bastant el mateix", i s'ha referit al que considera la 'sociovergència' basca --en referència al possible acord PNB-PSE-- com a exemple.

També ha retret als de l'expresident Carles Puigdemont la seva "negativa permanent a descartar ser votats per Aliança Catalana", formació que considera d'extrema dreta, i ha assegurat que ERC no acceptarà de cap manera els seus vots per ser investits.