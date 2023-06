Elena demana canvis perquè el Codi Penal castigui més les ocupacions delinqüencials

Assegura que la marihuana "és un fenomen de dimensions estratosfèriques de lucre extraordinari"



BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha demanat canvis perquè el Codi Penal castigui més les ocupacions delinqüencials i no tant les de "persones més vulnerables".

En un esmorzar informatiu a l'Hotel Palace de Barcelona aquest divendres, ha explicat que s'han de canviar els protocols de desnonaments, i ha detallat que s'ha disminuït un 23% la presència d'agents d'ordre públic en aquest tipus d'actuacions.

Sobre la modificació del Codi Penal perquè la multireincidència estigui més penalitzada, ha manifestat que és massa aviat per veure resultats: "Està començant a donar resultats, tot i que la modificació va ser operativa a mitjans d'octubre i, entre que les persones cometen els delictes i es fa el judici, tenim pocs elements per valorar com ha anat".

MARIHUANA

Preguntat per la delinqüència relacionada amb la marihuana, el conseller ha assegurat que "és un fenomen de dimensions estratosfèriques de lucre extraordinari".

"Una habitació de 50 metres quadrats en un any pot arribar a tenir un benefici de 300 o 600 mil euros, depenent de si es ven per grams o per quilos", ha manifestat, i ha afegit que hi ha organitzacions criminals molt poderoses que van armades i que, si no s'intervé, pot anar molt més allà, en les seves paraules.

Elena ha garantit que el problema és que hi ha "certa tolerància" amb la marihuana a Espanya, i que comercialitzar-la i distribuir-la al territori espanyol pot comportar una pena de tres anys de presó, mentre que a França està penat amb 10 anys.

"Aquí també cal un canvi legislatiu per esclarir quin és el rol de la policia i exigir als grans tenidors que facin la seva feina i dotar-los d'eines legals. No pot ser que ocupar un pis per tenir un habitatge que no pots pagar o per cultivar marihuana sigui la mateixa pena", ha lamentat.

RECENTS VIOLACIONS A BADALONA

Sobre les recents violacions a la ciutat de Badalona (Barcelona), el conseller ha manifestat que cal fer acompanyament a les víctimes i tenir més presència física dels Mossos d'Esquadra a la ciutat.

A més a més, sobre les declaracions de l'alcaldable del PP a Badalona (Barcelona) i guanyador dels comicis del 28 de maig, Xavier García Albiol, d'abaixar la responsabilitat penal de les persones que cometen aquest tipus de delictes als 14 anys, Elena ha expressat: "Què fàcil! No anem bé si aquesta és l'única idea per combatre-ho".

"No hi ha cap problema complex que es resolgui amb una idea brillant. La superficialitat del simplisme serveix per recollir vots, però no per resoldre el problema. Igualment, ens tindrà al seu costat per resoldre aquest problema que també és nostre", ha afegit.