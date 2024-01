Elena defensa l'ampliació de la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha defensat l'ampliació de la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, amb la licitació de quatre embarcacions i vuit motos.

Ho ha dit aquest dijous en el ple del Parlament, interpel·lat pel diputat de Cs, Matías Alonso, que ha criticat l'existència de "conflictes competencials" en matèria de seguretat entre la Generalitat i el Govern central.

En aquest sentit, Elena ha tornat a defensar que Catalunya tingui "el 100% de les competències en tots els àmbits", i que en l'àmbit de la seguretat sigui capaç de respondre a totes les necessitats.

"Soc conscient que hi ha una legislació que s'ha de respectar i que operen diferents cossos de seguretat i que aquests diferents cossos de seguretat tenen les seves competències", ha sostingut.

"POLICIA INTEGRAL"

En el cas dels Mossos, ha assenyalat que les seves competències són les de "ser policia integral" per terra, per aire i també per mar, a més de la persecució de la ciberdelinqüència i tenir més competències en investigacions transfrontereres.

Així mateix, ha assenyalat que la policia catalana té, al seu parer, la responsabilitat d'assumir la seguretat de grans esdeveniments, i també el pla director de seguretat de la Copa Amèrica: "Sí, és responsabilitat del cos de Mossos d'Esquadra dirigir aquest pla de seguretat".

"Som la policia integral de Catalunya, i com a tal hem exercit i continuarem exercint les nostres competències, amb lleialtat institucional, amb totes les policies que operen al nostre país, però sense renunciar a ni una de les nostres competències", ha conclòs.