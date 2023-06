Elena defensa l'actuació dels Mossos a la Bonanova i critica el "torrentisme" que es va viure

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha defensat aquest dimecres l'actuació dels Mossos d'Esquadra per les manifestacions antagòniques que van tenir lloc davant els edificis okupats d'El Kubo i La Ruïna de la plaça Bonanova de Barcelona, i ha lamentat que s'haguessin de veure imatges pròpies del "torrentisme".

Així ho ha manifestat en resposta a una pregunta de la diputada de Cs Anna Grau, formació que ha acusat d'"atiar el conflicte amb interessos únicament electorals" i de provocar dues manifestacions que posaven en risc la seguretat dels participants i la pau dels veïns.

També ha lamentat les imatges que es van viure en una d'aquestes manifestacions "amb centenars de persones amb actitud fatxenda cridant consignes feixistes i insultant dirigents polítics de manera vergonyosa i inacceptable".

Segons Elena, es va garantir la convivència i es van evitar conflictes entre tots dos col·lectius gràcies a una intervenció "excel·lent i exemplar" dels Mossos d'Esquadra.

En resposta a una altra pregunta del diputat del PSC-Units, Ramon Espadaler, sobre les policies locals, el conseller ha reivindicat el suport del Govern a tots els cossos de policia de Catalunya, bé siguin les policies locals o els Mossos d'Esquadra.

LLEI MORDASSA

També s'ha mostrat en contra de la llei mordassa, que ha definit com "una mala llei, perniciosa i ideada i construïda per perseguir la dissidència, per limitar drets, atemorir els moviments socials i per limitar el dret a la informació dels mitjans de comunicació en les mobilitzacions".

Així, ha lamentat que no s'ha volgut modificar aquesta llei malgrat haver-hi una majoria al Congrés per fer-ho, la qual cosa considera un error: "Poden venir temps en què ens penedim de no haver aprofitat per canviar coses que són inacceptables i intolerables des d'un punt de vista democràtic", ha resolt.