Elena considera que el discurs de Junts sobre immigració és "un error polític"

BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha considerat que és "un error polític" el discurs de Junts sobre immigració, ja que, segons ell, han intentat parar una eventual pèrdua de vots en favor d'Aliança Catalana.

Elena ha insistit en què "no hi ha relació entre delinqüència i origen", en una entrevista en el diari 'El País', recollida per Europa Press aquest diumenge.

Sobre el traspàs de competències d'immigració, ha afirmat que "la Generalitat vol totes les competències per exercir amb vocació d'Estat" les seves competències.