Elena assegura que després dels indults i l'amnistia "la següent parada és el referèndum"

BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha assegurat aquest dijous que, després dels indults i l'amnistia, "la següent parada és el referèndum".

"La realitat és el que hem estat escoltant, que no hi hauria mai indults, que no hi hauria mai amnistia, que no hi hauria mai referèndum. De moment dos de tres. Hi haurà referèndum, és clar", ha afirmat en una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press.

Ha demanat que no es llegeixi com un "exercici de supèrbia ni res d'això", ja que --segons ell-- és el que la majoria de la ciutadania vol.