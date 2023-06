Elena aposta per "endurir les penes" per cultivar i comercialitzar marihuana a Catalunya

Alerta de la "proliferació extraordinària" dels cultius i l'augment de la toxicitat de les plantes

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha optat per "endurir les penes" amb les quals la legislació castiga el cultiu i la comercialització de marihuana a Catalunya.

En una entrevista a TV3 d'aquest dimecres recollida per Europa Press, ha alertat que "el fet que les penes aquí siguin molt més baixes és un element d'atracció indiscutiblement" respecte a altres països del sud d'Europa.

Ha matisat que "no té res a veure amb el debat de la legalització o no" d'aquesta substància atès que, segons ell, als països on la marihuana està legalitzada hi continua havent comerç il·legal.

Elena ha assenyalat una "proliferació extraordinària del cultiu i la comercialització de la marihuana" i ho ha xifrat en el desmantellament d'una plantació diària, cinc detencions i confiscació de 70 quilos de droga i 16.000 plantes.

També ha alertat que, darrere la marihuana, hi ha "xarxes criminals molt organitzades, molt poderoses i molt potents" que estenen la seva influència més enllà d'aquesta activitat a, per exemple, la possessió d'armes.

Ha insistit que "la marihuana d'avui no és el mateix que la marihuana de fa uns anys" en haver augmentat el grau de toxicitat, i ha previngut contra un cert grau de romanticisme que veu al voltant d'aquesta droga.