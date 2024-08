Elena afirma que els Mossos no esperaven un "comportament tan impropi" de Puigdemont

BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, ha assegurat aquest divendres que els Mossos d'Esquadra no s'esperaven "un comportament tan impropi" de qui havia estat la màxima autoritat de Catalunya, en referència a la fugida de l'expresident Carles Puigdemont, i ha acusat a Junts de fer servir als ciutadans com a extres d'un engany.

En aquests termes s'ha expressat Elena, qui ha comparegut junt amb el Director General de la Policia, Pere Ferrer, en una roda de premsa a la Conselleria d'Interior a Barcelona, en la qual també intervindrà el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, i a la qual ha assistit la comissària de Prefectura, Rosa Bosch, entre altres comandaments del cos.

Elena ha lamentat que des de Junts s'ordís un pla per dinamitar i deslegitimar el ple d'investidura "senzillament perquè no agradava el resultat del mateix", en una maniobra que entén com un atac al Govern actual per col·locar-lo fora del front independentista.