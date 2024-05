Elena acusa Puente de fer "soroll" per no parlar de la manca d'inversió a Catalunya

Veu el ministre com el "cunyat del Govern central" i culpa Adif de la incidència

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, ha acusat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, de voler fer "soroll" per no parlar del problema de fons amb Rodalies que, assegura, és la manca d'inversió a Catalunya per part del Govern central.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press arran de les declaracions de Puente sobre les incidències a diverses línies de tren produïdes pel robatori de coure de diumenge a Montcada i Reixac (Barcelona).

Preguntat dimarts al Senat pel portaveu de Junts, Josep Lluís Cleries, el ministre va assegurar que la competència de vetllar perquè no es produeixen robatoris a Rodalies és dels Mossos d'Esquadra, i va demanar no culpar-ne Adif i Renfe per no convertir "la víctima en agressor".

En aquest sentit, Elena ha respost que el culpable de la manca de vigilància a les vies és Adif i que Puente és el "cunyat del Govern central" que té l'objectiu que es parli de picabaralla --textualment-- quan el problema és la manca de manteniment de l'empresa ferroviària.

Així, ha indicat que si bé la Generalitat ha multiplicat esforços amb la incorporació de drons per controlar les vies, no poden dedicar al cos de Mossos només a vigilar una xarxa "que està absolutament descontrolada".

Així mateix, també ha apuntat que segons les seves dades, el 96% dels robatoris de coure a Catalunya s'ha produït a les línies d'Adif, respecte al 4% d'FGC, i ha retret que amb el robatori de 60 metres de cable en un punt concret "caigui en picat" tot el sistema de Rodalies.