Electrolomas capta 1,2 milions dels fons Next Generation en l'àmbit del vehicle elèctric

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -

La pime Eletrolomas, especialitzada en la fabricació de circuits electrònics, ha captat 1,17 milions d'euros dels fons Next Generation per a projectes en l'àmbit de la mobilitat i el vehicle elèctric, informa en un comunicat la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest dijous.

Aquests ajuts permetran a l'empresa incrementar en un 15% els llocs de treball en els pròxims tres anys, fins assolir els 30, i impulsar la seva activitat d'R+D.

L'empresa treballa en els projectes Aceficore, per transformar els vehicles urbans elèctrics i connectats; light2move, per millorar la tecnologia d'aquests vehicles i la mobilitat lleugera, i Fab-4-Digital, centrat en el desenvolupament de tecnologia per fabricar a gran escala dispositius per digitalitzar objectius analògics.