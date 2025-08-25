EH Bildu i ERC aposten per "més nació i més construcció nacional" davant de la "onada reaccionària"

SANT SEBASTIÀ 25 ago. (EUROPA PRESS) -
EH Bildu i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) comparteixen que la solució a "l'onada reaccionària que s'aixeca a l'Estat espanyol" passa per "més nació i més construcció nacional", per la qual cosa seguiran "en aquesta camí" tant "des del carrer com des de les institucions".
Ambdues formacions han mantingut aquest dilluns una trobada a la seu d'EH Bildu a Sant Sebastià per "analitzar i explorar les respostes a la situació complicada i poc esperançadora que viuen el món i l'Estat espanyol".
La trobada ha estat encapçalada pels principals líders de les dues forces polítiques, el secretari general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, i el president d'ERC, Oriol Junqueras.
Per part de la formació sobiranista basca, han acudit a la trobada el secretari de Relacions polítiques i portaveu en el Senat, Gorka Elejabarrieta; i la portaveu adjunta del Senat i membre de la Taula Política d'EH Bildu, Idurre Bideguren. Per part d'Esquerra Republicana, han assistit també la seva secretària general, Elisenda Alamany, i l'adjunt a la secretaria general, Oriol López.
Després de la trobada, ambdues formacions han manifestat, a través d'un comunicat conjunt, que són "partits germans, independentistes i d'esquerres, de pobles germans" i, per tant, "sempre" col·laboraran perquè els seus projectes siguin "més forts i les nostres nacions més justes i més lliures".
Així, han manifestat que aquesta és la seva "guia" i en un moment, al seu judici, "crucial" per a bascos i catalans i en la qual l'Estat espanyol experimenta "un punt d'inflexió, amb nous reptes per davant", la seva solució passa per "més nació i més construcció nacional".
"Est va ser i serà sempre el camí per fer front a situacions com l'actual", han afirmat. Així, han asseverat que seguiran "en aquesta senda, tant des del carrer com des de les institucions".