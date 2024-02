Efintec 2024 se centra en el rol de l'empresa instal·ladora en la transformació de la societat

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

La cinquena edició d'Efintec se centrarà en el rol de l'empresa instal·ladora en la transformació de la societat, ha explicat l'organització en un comunicat aquest dilluns.

La trobada se celebrarà el 16 i 17 d'octubre al pavelló 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, i està organitzada per la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (Fegicat).

Està previst que hi participin més de 180 marques entre fabricants i distribuïdors, a més de 8.000 professionals del sector.

El president de Fegicat, Jaume Alcaide, ha explicat que Efintec és el punt de trobada de "la cadena de valor del sector de la instal·lació i l'energia".

El saló se centrarà en dos punts: posar en valor el sector com una sortida professional "de qualitat i de futur" i com un element, textualment, indispensable per a la transformació energètica.