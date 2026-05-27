Publicat 27/05/2026 10:50

Educació xifra en un 8,43% el seguiment de la vaga educativa a tot Catalunya fins a les 9.30

Archivo - Façana de la Conselleria d'Educació
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha xifrat el seguiment de la vaga del personal docent i laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP a tot Catalunya d'aquest dimecres en un 8,43% fins a les 9.30 hores.

Han comunicat les dades el 33,17% dels centres de treball amb personal cridat a vaga, informa el departament en un comunicat.

Entre el personal convocat hi ha el docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria (serveis educatius, territorials i centrals, entre d'altres), i altres col·lectius sobre els quals no té dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).

