Educació xifra en un 11% el seguiment de la vaga a Tarragona fins a les 13 hores

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha xifrat en un 11% fins a les 13 hores el seguiment de la vaga del personal docent i laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP a Tarragona i les Terres de l'Ebre, informa en un comunicat.
Han donat les dades el 87,71% dels centres de treball amb personal cridat a vaga aquest dimecres, tercer dia de votació del preacord i en el qual no convoquen l'aturada els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps i sí que ho fan CGT Ensenyament i La Intersindical.
Entre el personal convocat hi ha el docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria (serveis educatius, territorials i centrals, entre d'altres), i altres col·lectius sobre els quals no té dades (com personal d'altres titularitats, personal de neteja, de cuina o monitors).