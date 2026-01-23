Eduard Pujol serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Vilafranca del Penedès

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, serà el nou candidat de Junts a l'alcaldia de Vilafranca del Penedès (Barcelona) en les pròximes eleccions municipals del 2027.
"Vilafranca té un potencial desaprofitat i, davant un govern d'anar fent, et preguntes què pots fer perquè el poble brilli", ha dit en una entrevista d''el 3 de vuit' recollida per Europa Press aquest divendres.
Pujol, que serà ratificat com a alcaldable en un acte el 12 de febrer, és el líder de Junts al Senat des del 2024 i ha estat portaveu del grup al Parlament i diputat al Congrés.
"OFERTA DE CANVI"
"Tothom ha de saber que farem brillar Vilafranca, perquè ho té tot per brillar. Ara bé, aquesta oferta de canvi no la plantejaré com un conflicte amb Francisco Romero, aquest no és el meu estil", ha assegurat en la mateixa entrevista sobre l'actual alcalde, del PSC.
Així mateix, ha apuntat que les municipals de l'any vinent aniran "d'idees, de projectes" i ha posat sobre la taula qüestions com un campus universitari, la rehabilitació del Teatre Casal o la Zona Esportiva.
Pujol ha afirmat que ha rebut "complicitat i il·lusió" després d'anunciar la seva postulació a l'alcaldia del municipi i ha expressat la voluntat d'aportar la seva experiència davant un ajuntament que, a parer seu, ja no ofereix res de nou.